Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.

Range Rover SV Coupe можно с полным правом назвать одним из самых красивых автомобилей выставки. Трехдверный вариант огромного и угловатого «Рейнджа» получился очень гармоничным. Добиться этого помогло занижение линии крыши и изменение всех кузовных панелей. Общего с пятидверкой у новинки только капот и нижняя секция крышки багажника.

Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.
Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.

Салон рассчитан на четверых седоков. Сенсорная приборная панель уже не удивляет: вслед за «Веларом» ее успели примерить обновленные Range Rover и Range Rover Sport. А вот цветовое решение интерьера оказалось оригинальным. Двухцветный вариант подразумевает, что в разные оттенки будет окрашена не верхняя и нижняя часть салона, как это делается обычно, а передняя и задняя. Во втором ряду также установлены отдельные кресла с массивной консолью между ними.

Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.

Range Rover SV Coupe выпустят тиражом в 999 машин. Все будут оснащены флагманским компрессорным двигателем V8 отдачей 565 л.с. Он разгоняет внедорожник до сотни за 5,3 секунды. Пневмоподвеска меняет клиренс в диапазоне от 212 до 367 миллиметров. 

Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.
Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.

Range Rover SV Coupe сделан в честь 70-летнего юбилея марки, который отмечается в этом году. Это также дань памяти первому «Рейнджу» образца 1970 года. Он был именно трехдверным, а две дополнительные створки появились у модели только в начале 1980-х. Сборку внедорожного купе доверят заводскому ателье Special Vehicle Operations, которое отвечает за создание особо быстрых и роскошных «Ягуаров» и «Ленд Роверов».

Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.
Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe.
Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe

Трехдверка увидит свет тиражом в 999 экземпляров.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Land Rover.


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