Паризький автосалон: Dacia Jogger став гібридом

На автосалоні в Парижі компанія Dacia офіційно представила оновлений Dacia Jogger із гібридною силовою установкою. Продажі Dacia Jogger Hybrid почнуться у 2023 році.

Паризький автосалон: Dacia Jogger став гібридом

У Європі постійно посилюють норми викидів автомобілями шкідливих речовин. Тому автовиробники змушені розробляти та продавати "зелені" машини. Й Dacia не виняток.

Французький автовиробник раніше запропонував жителям Європи електромобіль Dacia Spring. Тепер з'явилася гібридна версія Jogger.

Паризький автосалон: Dacia Jogger став гібридом

Jogger Hybrid отримав гібридну силову установку, як у нових Renault Clio і Captur, продаж яких розпочнеться тільки в 2023 році. Щоправда, у Captur буде трохи потужніша літій-іонна батарея. У Jogger Hybrid потужність гібридної силової установки 1.6 E-Tech складе близько 145 к.с. Принаймні така потужність силової установки у гібридного Renault Clio.

Dacia почне продавати гібридний Dacia Jogger у 2023 році. Офіційно поки що не відомо, скільки він коштуватиме. За чутками, близько 20 000 євро.

Паризький автосалон: Dacia Jogger став гібридом

Нагадаємо, у Європі оновлений Dacia Jogger з'явився у вересні 2022 року. Він має новий корпоративний дизайн Dacia. У стандартній комплектації із двигуном Eco G-100 він коштує 16 790 євро.

Паризький автосалон: Dacia Jogger став гібридом

Раніше Dacia показала концепт нового позашляховика Manifesto.


Максимов Віталій, Тудей





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