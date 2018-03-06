Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.

Volkswagen похвастался четвертым концептом серии ID. Под этим индексом, напомним, компания представляет электромобили, которые после 2020 года начнут друг за другом вставать на конвейер. Вслед за хэтчбеком, компактвэном и купе-кроссовером последовал седан ID Vizzion.

Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.
Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.

Этот седан огромен: длина – 5163 миллиметра, колесная база – 3100 миллиметров! Можно сказать, что это Volkswagen Phaeton будущего. Электромотор развивает 306 л.с., однако разгоняет машину всего до 180 км/ч. Максимальная скорость ограничена, дабы избежать слишком быстрой разрядки аккумуляторов. В экономичном режиме запаса энергии в блоке литий-ионных батарей хватит на 665 километров.

Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.

Вместо внешнего хромированного декора используются светодиоды. Они умеют светиться не хуже, а при необходимости могут спроецировать на асфальт какое-нибудь послание – фразу или пиктограмму. Стекла с фотохромным покрытием могут менять степень прозрачности вплоть до абсолютной черноты.

Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.

Volkswagen ID Vizzion заглядывает в 2025-2030 годы. Он – обладатель автопилота высшего пятого уровня. Именно поэтому у него нет никаких органов управления. Только шайба, меняющая громкость аудиосистемы и служащая сигналом экстренной остановки. Нет даже ЖК-дисплеев! Их заменили объемные голограммы, управлять которыми надо голосом и жестами.

Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.

Иными словами, ID Vizzion – это не машина, а самоходная капсула, в которую экологи грезят пересадить всех автолюбителей как можно скорее.

Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.
Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion

Каких-либо органов управления электромобиль будущего лишен начисто.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Volkswagen.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакадыНа новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады
Volkswagen показал новый Touareg на видео.Volkswagen показал новый Touareg на видео.
Импорт авто из-за границы упрощен: Рада изменила правилаИмпорт авто из-за границы упрощен: Рада изменила правила
Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языкеСдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языке
Блок рекламы


Похожие новости
Автосалон в Женеве 2018: выбран европейский «Автомобиль года».Автосалон в Женеве 2018: выбран европейский «Автомобиль года».
Автосалон в Женеве 2018: Volvo V60.Автосалон в Женеве 2018: Volvo V60.
Автосалон в Женеве 2018: Skoda Vision X.Автосалон в Женеве 2018: Skoda Vision X.
Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.
Автосалон в Женеве 2018: Bentley Bentayga Hybrid.Автосалон в Женеве 2018: Bentley Bentayga Hybrid.
Автосалон в Женеве 2018: Audi A6.Автосалон в Женеве 2018: Audi A6.
Volkswagen показал новый Touareg на видео.Volkswagen показал новый Touareg на видео.
Девушки тюнинг-шоу Osaka Auto Messe 2018Девушки тюнинг-шоу Osaka Auto Messe 2018
Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.
Volkswagen продолжает линейку электрических концептов ID.Volkswagen продолжает линейку электрических концептов ID.
Последние новости
Подгружаем последние новости