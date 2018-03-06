Автосалон в Женеве 2018: Volkswagen ID Vizzion.
Volkswagen похвастался четвертым концептом серии ID. Под этим индексом, напомним, компания представляет электромобили, которые после 2020 года начнут друг за другом вставать на конвейер. Вслед за хэтчбеком, компактвэном и купе-кроссовером последовал седан ID Vizzion.
Этот седан огромен: длина – 5163 миллиметра, колесная база – 3100 миллиметров! Можно сказать, что это Volkswagen Phaeton будущего. Электромотор развивает 306 л.с., однако разгоняет машину всего до 180 км/ч. Максимальная скорость ограничена, дабы избежать слишком быстрой разрядки аккумуляторов. В экономичном режиме запаса энергии в блоке литий-ионных батарей хватит на 665 километров.
Вместо внешнего хромированного декора используются светодиоды. Они умеют светиться не хуже, а при необходимости могут спроецировать на асфальт какое-нибудь послание – фразу или пиктограмму. Стекла с фотохромным покрытием могут менять степень прозрачности вплоть до абсолютной черноты.
Volkswagen ID Vizzion заглядывает в 2025-2030 годы. Он – обладатель автопилота высшего пятого уровня. Именно поэтому у него нет никаких органов управления. Только шайба, меняющая громкость аудиосистемы и служащая сигналом экстренной остановки. Нет даже ЖК-дисплеев! Их заменили объемные голограммы, управлять которыми надо голосом и жестами.
Иными словами, ID Vizzion – это не машина, а самоходная капсула, в которую экологи грезят пересадить всех автолюбителей как можно скорее.
Каких-либо органов управления электромобиль будущего лишен начисто.
Кирилл Малышев. Фото Volkswagen.
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