Volkswagen показал новый Touareg на видео.

Концерн Volkswagen обнародовал несколько изображений интерьера «Туарега» третьей генерации, а также видеотизер. На последнем, правда, машина все еще скрыта маскировочной пленкой. Мировая премьера модели состоится 23 марта на Пекинском автосалоне.

Внешность нового «Туарега» была рассекречена в декабре прошлого года, когда в сети появилась серия шпионских снимков машины вообще без камуфляжа. Серийная версия недалеко ушла от концепта T-Prime GTE, показанного два года назад в Пекине. Собственно, Volkswagen и не скрывал, что это прототип будущего «Туарега» и даже организовал отдельный показ концепта для журналистов. Автомобиль обрел более резкие грани и стал похож на Audi Q7, с которым он делит платформу MLB. На этой же «тележке» построены и куда более элитные модели: Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

Volkswagen показал новый Touareg на видео.

В салоне можно заметить фирменный для последних «Фольксвагенов» широченный фальш-дефлектор, низко расположенные центральные дефлекторы, электронный джойстик управления КПП от Audi, многоцветную фоновую LED-подсветку. Также обещан 15-дюймовый (!) дисплей на центральной консоли.

Volkswagen показал новый Touareg на видео.

Моторная гамма новинки уже фактически известна – по Audi Q7. Это будут двух- и трехлитровые турбомоторы, бензиновые и дизельные, а также одна или две гибридные версии. Четыре цилиндра под капотом у «Туарега» появятся впервые. Полный привод, скорее всего, войдет уже в базовую комплектацию, равно как и 8-ступенчатый автомат. Ожидаются и 8-цилиндровые модификации.

Volkswagen показал новый Touareg на видео.
Volkswagen показал новый Touareg на видео

Одновременно концерн выложил в сеть официальные фото интерьера.


CarClub
. Фото и видео Volkswagen.


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