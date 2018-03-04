На подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилей

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

В ночь с 3 на 4 марта в Дарницком районе Киева на подземной парковке произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело пять автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Пожар произошел на улице Елизаветы Човдар.

"Крупный пожар в Киеве Чавдар, 13: на подземной парковке сгорело 5 автомобилей. Работают спасатели. Сильное задымление", - говорится в сообщении.

Причины пожара не сообщают.

Напомним, вчера в Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю.


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