На подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилей
Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
В ночь с 3 на 4 марта в Дарницком районе Киева на подземной парковке произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело пять автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Пожар произошел на улице Елизаветы Човдар.
"Крупный пожар в Киеве Чавдар, 13: на подземной парковке сгорело 5 автомобилей. Работают спасатели. Сильное задымление", - говорится в сообщении.
Причины пожара не сообщают.
Напомним, вчера в Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю.
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03.03.2018 20:04