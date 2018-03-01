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Из-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городах Закрыты аэропорты в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом роге, Полтаве и Сумах. Аэропорт "Жуляны" Из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы", - говорится в сообщении. В пресс-службе столичного аэропорта " Киев " ("Жуляны") сообщили, что, несмотря на снегопад, аэропорт работает в штатном режиме. Международный аэропорт "Борисполь" также принимает и отправляет рейсы, но в расписании произошли некоторые изменения. Напомним, ГосЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий по всей территории страны с 28 февраля.

LB.ua

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