Из-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городах
Закрыты аэропорты в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом роге, Полтаве и Сумах.
Из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе столичного аэропорта "Киев" ("Жуляны") сообщили, что, несмотря на снегопад, аэропорт работает в штатном режиме.
Международный аэропорт "Борисполь" также принимает и отправляет рейсы, но в расписании произошли некоторые изменения.
Напомним, ГосЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий по всей территории страны с 28 февраля.
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