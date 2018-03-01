Из-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городах

Закрыты аэропорты в Виннице, Днепре, Запорожье, Кривом роге, Полтаве и Сумах.

Из-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городах
Аэропорт "Жуляны"

Из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного аэропорта "Киев" ("Жуляны") сообщили, что, несмотря на снегопад, аэропорт работает в штатном режиме.

Международный аэропорт "Борисполь" также принимает и отправляет рейсы, но в расписании произошли некоторые изменения.

Напомним, ГосЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий по всей территории страны с 28 февраля.


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