Немецким городам разрешили не пускать авто с дизелем

Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнений, говорится в опубликованном во вторник решении инстанции.

Конкретно в этом решении упомянуты два города — Штутгарт и Дюссельдорф.

В документе также указывается, что для применения данного права нет необходимости в подтверждении полномочий со стороны Европейского суда.

Правительство ФРГ по-прежнему выступает против запрета на ограничение движения автомобилей с дизельными двигателями, заявила на брифинге 23 февраля заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также неоднократно говорила, что выступает против любых запретов на использование автомобилей с дизельным двигателем, отмечает РИА Новости.

До этого концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.

Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В Берлине 2 августа прошлого года прошел так называемый «дизельный саммит», в котором приняли участие министры транспорта и окружающей среды, а также пять глав земельных правительств и представители немецких автоконцернов.

По итогам встречи автогиганты обязались организовать систему бонусов для клиентов, которые поменяют дизельные автомобили класса Евро-4 и ниже, заявил на тот момент министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александер Добриндт по итогам «дизельного саммита».

Ранее автопроизводители согласились обновить программное обеспечение более пяти миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Сначала об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA), а позднее подтвердил министр транспорта, уточнив, что переоборудованию подлежат 5,3 миллиона машин. Из них почти 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen уже переоборудованы.