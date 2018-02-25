В Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе
Спасатели вытащили автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.
Рано утром 25 февраля на дороге Тетиев - Бурковцы - Погрибище в снежном сугробе застрял автобус VOLVO, в котором находились 19 иностранцев.
Пресс-центр ГУ ГосЧС в области информирует, что сообщение о происшествии поступило в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района в в 5:40 воскресенья.
На место вызова были направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тетиев.
"Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - сообщили в службе.
Ранее в феврале автобус с украинскими туристами попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья в Израиле. Спасатели и патрульные полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов.
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