В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек

Министр и губернатор, которые находились внутри геликоптера, не пострадали

В Мексике разбился военный вертолет, в котором находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Оба политика выжили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местный телеканал.

Фото: sky.com

Вертолет упал незадолго до посадки, по каким-то причинам пилот не смог справиться с управлением. Кроме губернатора штата и главы МВД в вертолете находились военнослужащие. По информации телеканала, воздушное судно потерпело крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон.

Reuters со ссылкой на МВД Мексики сообщает, что в результате происшествия погибли два человека, находившиеся на земле.

Обновление. Позже стало известно, что жертвами крушения стали 13 человек, в том числе три ребенка. Еще 15 человек получили ранения. Все они - местные жители, которые остались ночевать на поле, опасаясь повторных толчков. Афтершоки заставили людей покинуть дома из страха, что те рухнут.

Те, кто находился внутри вертолета, не пострадали, пишет Assosiated Press.

Фото: sky.com

Землетрясение в Мексике магнитудой 7,2 произошло в ночь на 17 февраля. Подземные толчки ощущались на юге и в центре страны. Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 24 км, в 50 км северо-восточнее населенного пункта Пинотепа в штате Оахака.

В результате землетрясения без электроэнергии остались 998 тыс. домов и торговых предприятий. После землетрясения в Мексике были зафиксированы 194 афтершоки, самый мощный из них магнитудой 5,9.

Пока известно только о материальном ущербе, о раненых в результате землетрясения не сообщается.

? As? se sinti? el #sismo en la redacci?n de Milenio

El epicentro fue en Pinotepa Nacional, #Oaxacahttps://t.co/U67NQV1Otz

Magnitud 7 pic.twitter.com/zMq7g9BpR7

— Milenio.com (@Milenio) 17 февраля 2018 г.

Piso 38 en Reforma. #CDMX #Sismo pic.twitter.com/iIXToUZYv6

— Gustavo Serrano (@gooz25) 16 февраля 2018 г.

Напомним, ранее Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира.


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