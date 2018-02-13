В Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть пешехода

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

В воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви 18-летняя девушка без прав и на чужом Peugeot 206 сбила насмерть пешехода.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция сообщает, что авария произошла около шести утра. Девушка выехала на аллею по Александрийскому бульвару и совершила наезд на пешеходов. 42-летняя женщина, которая попала под автомобиль, погибла на месте. Также пострадал 22-летний военнослужащий, его с телесными повреждениями разной степени тяжести забрали в больницу.

По предварительным данным, водительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, для определения точного количества алкоголя в крови была назначена экспертиза.

Полиция расследует ДТП по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения. Девушке грозит до 8 лет лишения свободы. Она задержана и находится в изоляторе временного содержания.