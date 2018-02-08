Кличко обещает строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет

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Две новые станции столичного метрополитена – «Проспект Правды» и «Мостицкая» — планируют построить в течение трех лет.

Об это сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает ZN.UA.

«В течение трех лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию две новые станции метро на Виноградарь», – сказал мэр выступления на сессии Киевсовета.

По его словам, среди основных задач также достройка Подольско-Воскресенского моста, который является важной частью проекта по строительству метро на Троещину.

Кроме этого, в столице начнут проект по строительству пешеходного моста, который свяжет две туристических зоны – Владимирскую горку и арку «дружбы народов».


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