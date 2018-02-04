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Автобус с 20 футболистами перевернулся во Львовской области Никто из пассажиров не пострадал. Вследствие непогоды во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой «Малинск» Ровенской области. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал, сообщает ZAXID.NET. Фото: Нацполиция Львовской области Инцидент произошел вечером 3 февраля на опасном повороте между селами. «Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасную скорость, в результате чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет », - пояснила пресс-секретарь полиции области Катерина Рыбий. Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, ранее дизельный локомотив тяжело травмировал ребенка во Львовской области.

LB.ua

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