Автобус с 20 футболистами перевернулся во Львовской области
Никто из пассажиров не пострадал.
Вследствие непогоды во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой «Малинск» Ровенской области. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал, сообщает ZAXID.NET.
Инцидент произошел вечером 3 февраля на опасном повороте между селами.
«Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасную скорость, в результате чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет », - пояснила пресс-секретарь полиции области Катерина Рыбий.
Никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, ранее дизельный локомотив тяжело травмировал ребенка во Львовской области.
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