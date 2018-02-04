Автобус с 20 футболистами перевернулся во Львовской области

Никто из пассажиров не пострадал.

Автобус с 20 футболистами перевернулся во Львовской области

Вследствие непогоды во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой «Малинск» Ровенской области. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал, сообщает ZAXID.NET.

Фото: Нацполиция Львовской области

Инцидент произошел вечером 3 февраля на опасном повороте между селами.

«Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасную скорость, в результате чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет », - пояснила пресс-секретарь полиции области Катерина Рыбий.

Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее дизельный локомотив тяжело травмировал ребенка во Львовской области.


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