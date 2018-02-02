Skoda намекнула на свою женевскую премьеру.

На Женевском автосалоне, открывающемся в начале марта, Skoda представит концепт Vision X. Это будет субкомпактный городской кроссовер с гибридной силовой установкой.

Три выложенных в интернет скетча дают неплохое представление о машине. В ней использованы дизайнерские мотивы электрического купе-кроссовера Vision Е. Через пару лет «икс» станет серийным автомобилем, и в его линейке изначально будет предусмотрен гибридный вариант. Подробностей о составе и мощности этой установки пока нет.

О габаритах автомобиля по рисункам судить сложно. Предполагаем, что Vision X впишут в нишу между «Кароком» и «Кадьяком». Отметим также, что уже не первый год ходят слухи о работе чехов над субкомпактным вседорожником. Шпионские снимки кроссовера Kamiq попали в сеть в прошлом месяце.

Также в Женеве Skoda покажет рестайлинговую «Фабию».

Компания распространила скетчи компактного кроссовера.