Hyundai Santa Fe: новые тизеры перед премьерой.

Текущее поколение большого кроссовера Hyundai Santa Fe выпускается с 20102 года, и уже в следующем месяце компания Hyundai обещает полностью рассекретить вседорожник четвертой генерации. Его публичный дебют запланирован на мартовское моторшоу в Женеве, а пока компания подогревает интерес тизерами.

Модель сохранит в качестве фирменного знака восходящую линию остекления. Однако в остальном стиль машины поменялся радикально. «Многоэтажную» переднюю оптику сложной формы успели примерить кроссоверы Kona и Nexo, и их примеру последует Santa Fe. На боковине кузова появилась ярко выраженная горизонтальная подштамповка, передняя и задняя части кузова не имеют с нынешним вседорожником ничего общего.

Пресс-релиз сообщает, что Santa Fe будет оснащаться системой предупреждения о перекрестном движении с функцией автоматического торможения и комплексом Rear Occupant Alert («Предупреждения о задних пассажирах»). В чем будет заключаться функционал последнего, пока неясно. Нет никакой информации и о платформе и силовых агрегатах новинки.