Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов
Italferr входит в государственную железнодорожную группу Италии и имеет более 30 лет опыта в своем секторе.
Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Во вторник, 30 января, в МИУ состоялась встреча министра Владимира Омеляна с президентом компании Italferr Рикардо Мария Монти.
В ходе переговоров Омелян подчеркнул важность внедрения высокоскоростного ж/д движения в Украине.
"Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути", - передают в МИУ слова министра.
По словам Омеляна, Italferr входит в государственную железнодорожную группу Италии и имеет более чем 30 лет опыта в своем секторе.
"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО европути сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. Крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - заявил министр.
Напомним, в конце ноября прошлого года Омелян оценил, что скоростная железная дорога Киев-Одесса может обойтись в миллиард долларов. Расстояние между конечными точками маршрута поезд будет преодолевать за два часа, а цена билета может составить 500-700 гривен, заявлял министр.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
30.01.2018 16:46