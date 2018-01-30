Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов

Italferr входит в государственную железнодорожную группу Италии и имеет более 30 лет опыта в своем секторе.

Фото: mtu.gov.ua

Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Во вторник, 30 января, в МИУ состоялась встреча министра Владимира Омеляна с президентом компании Italferr Рикардо Мария Монти.

В ходе переговоров Омелян подчеркнул важность внедрения высокоскоростного ж/д движения в Украине.

"Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути", - передают в МИУ слова министра.

По словам Омеляна, Italferr входит в государственную железнодорожную группу Италии и имеет более чем 30 лет опыта в своем секторе.

"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО европути сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. Крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - заявил министр.

Напомним, в конце ноября прошлого года Омелян оценил, что скоростная железная дорога Киев-Одесса может обойтись в миллиард долларов. Расстояние между конечными точками маршрута поезд будет преодолевать за два часа, а цена билета может составить 500-700 гривен, заявлял министр.