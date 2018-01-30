Топ-менеджера Volkswagen отстранили от работы из-за испытаний выхлопов на животных

Руководители Daimler и BMW заявили, что не имели отношения к опытам над животными.

В немецкой компании Volkswagen отстранили от должности топ-менеджера по внешним связям Томаса Шега.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Решение принято из-за скандала, связанного с публикациями о тестировании токсичности дизельных выхлопов на животных, заказчиком которого выступили Volkswagen, BMW и Daimler.

В сообщении отмечается, что решение об отстранении Штега принято правлением компании. Он отстранен "до полного выяснения обстоятельств". Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер на заседании правления отметил, что Штег взял на себя "полную ответственность" за произошедшее.

Ранее The New York Times сообщила, что Европейская исследовательская группа по защите окружающей среды и здоровья в транспорте (EUGT) в 2014 году проводила в Альбукерке (США) испытания на обезьянах, которым по нескольку часов подряд давали дышать выхлопами дизельных двигателей. По ее информации, эти опыты проводились по заказу Volkswagen, BMW и Daimler.

28 января о том, что эти три компании финансировали такие же тесты на людях в Германии, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Bild в тот же день опубликовала письмо из внутренней электронной переписки в компании, из которого следует, что как минимум некоторые топ-менеджеры VW получали информацию об этом тестировании, сообщает агентство Рейтер. 29 января концерн заявил, что исследование EUGT не обсуждалось на советах директоров компании.

Также 29 января ситуацию впервые прокомментировал Мюллер. Он отметил, что был ошеломлен сообщениями об испытаниях выхлопов дизельных двигателей на людях и обезьянах и что компании еще далеко до того, чтобы восстановить к себе доверие, утерянное после "дизельгейта". Использованные в тестировании методы он назвал "неправильными, неэтичными и отвратительными". Также он выразил сожаление, что Volkswagen был одним из спонсоров организации, которая проводила эти испытания.

Руководители Daimler и BMW заявили, что не имели отношения к таким опытам.