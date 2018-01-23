В Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами

Полиция сообщает о восьми пострадавших.

В Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами
Фото: http://pokrovsk-police.dn.ua/

В Добропольском районе Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами, восемь горняков госпитализированы.

"Сегодня около 6.00 в городе Доброполье в районе местной больницы № 17 произошло столкновение военного автомобилю КрАЗ с автобусом МЗ ПАЗ, в котором шахтеры ехали на работу на шахту "Алмазная", - сообщает полиция. - Сейчас за помощью к медикам обратилось 8 пассажиров автобуса, которые получили разной степени телесные повреждения".

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в фейсбуке сообщил, что в районе города Белицкое (подчинен Добропольскому городскому совету) произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу, и военного КрАЗ. По данным Волынца, 17 горняков обратились за медицинской помощью.


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