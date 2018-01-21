В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)

На восток от побережья Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, по предварительным данным из Китая, в котором были найдены мертвыми три человека.

Об этом сообщили в Береговой охране, передает Yonhap .

По данным агентства, судно было обнаружено около острова Пэннендо на юг от западной морской границы Корейской Республики.

В береговой охране отметили, что погибшими были члены экипажа лодки. Как рассказали в ведомстве, шхуна 12 м длиной была почти погружена целиком в воду, когда ее обнаружили спасатели. В береговой охране отметили, что название судна, которое было написано китайскими иероглифами, было стерто. Представитель ведомства отметил, что по структуре и типу судно напоминает китайские. Сообщается, что южнокорейские власти попросили китайскую сторону идентифицировать лодку и погибших.