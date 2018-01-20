Водитель-лихач устроил ДТП на Днепровской набережной в столице (ФОТО)

В ночь на 20 января на Днепровской набережной, 18 в Киеве произошло серьезное ДТП с участием трех иномарок.

Об этом информирует dtp.kiev.ua.

Так, водитель автомобиля Seat на европейской регистрации, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль занесло на обочину, после чего по он задел Hyundai, который был припаркован в первой полосе.

Примечательно, что водителю удалось избежать столкновения со стендом цен на АЗС. В конце концов, Seat остановился после того, как въехал в заднюю часть автомобиля Acura.

Чудом, обошлось без пострадавших. Подробности инцидента выясняет патрульная полиция.