Автобус со школьниками слетел в ров в Турции, 11 погибших

Еще 44 пассажира получили ранения.

Пассажирский автобус с детьми слетел с дороги в ров и перевернулся в Турции. В результате аварии 11 человек погибли, 44 получили ранения. Об этом сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак, передает УНН со ссылкой на местные СМИ .

Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com

"Автобус, который вез учеников на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие возле трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование , водители задержаны", - сообщил губернатор.

В то же время, по информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.

Авария произошла в турецкой провинции Муш. По предварительным данным, причиной могло стать животное, которое выбежало на дорогу. Отмечается, что в восточных и юго-восточных провинциях Турции прошли сильные снегопады.

Напомним, ранее вКазахстане на трассе сгорел автобус, погибли 52 человека