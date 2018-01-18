Намело снега по пояс: автолюбители показали реальную ситуацию на трассе «Киев-Одесса» (ВИДЕО)

18 января пользователи соцсетей продолжают сообщать о километровых пробках и снежных заносах на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани.

Об этом сообщила в соцсети Кристина Коваленко.

«Два часа провели в снежном плену. По трассе в некоторых местах снега по пояс, перил не видно. Бензин заканчивается, но все въезды на заправки замело. 10 км пробка и одна машина ГСЧС, которая недавно приехала и пытается сдвинуть первую фуру с места. Ни одной снегоуборочной машины в зоне пробки нет, потому что фуры перекрыли дорогу», - написала она.

К.Коваленко также опубликовала видео заснеженной трассы Одесса-Киев, где стоят в пробке автомобили.

Ранее сообщалось, что к 18 января 2018 года в некоторых местах автодороги Киев-Одесса высота снежного покрова уже достигает 20-30 сантиметров. Синоптики обещают до 40 сантиметров. Между тем на дорогах, где ввели ограничения для движения грузовиков, уже образуются пробки.