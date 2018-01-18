В ЕС продали 15 миллионов новых авто – рекордное число за последние десять лет

В 2017 году в Европейском Союзе было продано 15,1 млн. новых автомобилей. Это - самый высокий показатель за последние десять лет.

Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).

За год количество проданных новых автомобилей в странах ЕС выросло на 3,4%, а в целом спрос на автомобили стабильно растет на протяжении последних четырех лет.

Среди пяти крупнейших рынков - Италия (рост на 7,9%) и Испания (+7,7%), затем идут Франция (+4,7%) и Германия (+2,7%).

Впервые за шесть лет упал спрос на автомобили в Великобритании (-5,7%).

Лидером по количеству проданных новых автомобилей в ЕС остается немецкий концерн Volkswagen, доля которого на рынке составляет 23,7%.

Второе место занимает французский концерн PSA Peugeot Citro?n с долей в 12,2%. За ними следуют французский автопроизводитель Renault (10,6%) и итальянско-американский автоконцерн Fiat-Chrysler (6,8%).

Напомним, в Норвегии в прошлом году более половины всех новых проданных автомобилей составляли электрические и гибридные авто.