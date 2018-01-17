Во Львове иномарка протаранила авто патрульных (ФОТО)

Во Львове автомобиль патрульных угодил в ДТП.

Об этом сообщает издание « Сегодня » со ссылкой на патрульную полицию области.

По данным ведомства, авария произошла минувшей ночью на улице Владимира Великого, где правоохранители оформляли нарушителя дорожного движения.

«Вдруг они почувствовали удар сзади. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета въехал в патрульный автомобиль и скрылся с места происшествия. На место происшествия вызвали скорую и следственно-оперативную группу, поскольку в результате аварии пострадали два полицейских. Одного медики госпитализировали, второй проходит обследование. У него подозрение на сотрясение мозга», – рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.

Напомним, недавно автодороге Киев-Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км трассы Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области. В аварии погиб один из водителей.

А на трассе Доманово – Ковель - Черновцы - Тереблече Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

Ранее сообщалось, что во Львовской области – Mercedes врезался в Opel, водитель которого погибла. Это была 31-летняя местная жительница Наталья Трила. В полиции сообщили, «Мерседес» принадлежит президенту футбольного клуба «Карпаты».