Во Львове иномарка протаранила авто патрульных (ФОТО)
Во Львове автомобиль патрульных угодил в ДТП.
Об этом сообщает издание «
По данным ведомства, авария произошла минувшей ночью на улице Владимира Великого, где правоохранители оформляли нарушителя дорожного движения.
«Вдруг они почувствовали удар сзади. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета въехал в патрульный автомобиль и скрылся с места происшествия. На место происшествия вызвали скорую и следственно-оперативную группу, поскольку в результате аварии пострадали два полицейских. Одного медики госпитализировали, второй проходит обследование. У него подозрение на сотрясение мозга», – рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.
Напомним, недавно автодороге Киев-Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км трассы Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области. В аварии погиб один из водителей.
А на трассе Доманово – Ковель - Черновцы - Тереблече Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.
Ранее сообщалось, что во Львовской области – Mercedes врезался в Opel, водитель которого погибла. Это была 31-летняя местная жительница Наталья Трила. В полиции сообщили, «Мерседес» принадлежит президенту футбольного клуба «Карпаты».
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