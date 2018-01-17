Во Львове иномарка протаранила авто патрульных (ФОТО)

Во Львове иномарка протаранила авто патрульных (ФОТО)

Во Львове автомобиль патрульных угодил в ДТП.

Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на патрульную полицию области.

По данным ведомства, авария произошла минувшей ночью на улице Владимира Великого, где правоохранители оформляли нарушителя дорожного движения.

«Вдруг они почувствовали удар сзади. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета въехал в патрульный автомобиль и скрылся с места происшествия. На место происшествия вызвали скорую и следственно-оперативную группу, поскольку в результате аварии пострадали два полицейских. Одного медики госпитализировали, второй проходит обследование. У него подозрение на сотрясение мозга», – рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.

Напомним, недавно  автодороге Киев-Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км трассы Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области. В аварии погиб один из водителей.

А на трассе Доманово – Ковель - Черновцы - Тереблече Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

Ранее сообщалось, что во Львовской области – Mercedes врезался в  Opel, водитель которого погибла. Это была 31-летняя местная жительница Наталья Трила. В полиции сообщили, «Мерседес» принадлежит президенту футбольного клуба «Карпаты».




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