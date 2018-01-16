Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.

В Детройте состоялась премьера нового «Гелендевагена». Информации о нем было достаточно много еще до премьеры, и мы собрали ее всю в нашей статье. Но кое-что оставалось в тайне до последнего момента.

Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.
Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.

Мельком свежий кузов внедорожника не распознать. Дизайн и пропорции не меняли специально, дабы машина не растеряла харизму. Сохранили даже архаичные внешние дверные ручки и грубый звук закрывания дверей «железом по железу». Но при этом G-Class стал на 53 миллиметра длиннее и сразу на 121 миллиметр шире. А пространства для ног задних пассажиров стало сразу на 150 миллиметров больше. Теперь о тесноте в салоне можно забыть.

В конструкции кузова появились алюминиевые детали, в результате чего снаряженная масса автомобиля снизилась на 170 килограммов. Жесткость кузова на кручение выросла более чем в полтора раза – на 55%. «Гелик» остался рамным, но вот подвеска полностью переработана. Спереди – на двойных рычагах спереди, сзади – мост на четырех рычагах с каждой стороны и тягой Панара.

Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.

Дорожный просвет вырос с 235 до 241 миллиметра, величина преодолеваемого брода – с 600 до 700 миллиметров. Управляющая электроника получила особый режим работы G-Mode. Он активируется автоматически, если владелец задействует все три блокировки дифференциалов и понижающую передачу. Углы въезда, съезда и рампы дружно выросли на 1 градус.

Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.
Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.

Машина оснащается 9-ступенчатым автоматом, который уже знаком по всем остальным «взрослым» моделям концерна. Двигатель пока анонсирован только один. Версию G 500 везет двухнаддувная «восьмерка» объемом четыре литра. С нее сняли 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Позже появятся дизель и, конечно же, заряженные AMG-версии.

В Германии Mercedes G-Class стоит от 107 040 евро. У нас модель появится в начале лета, а цены объявят ближе к началу продаж.

Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.
Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class.
Автосалон в Детройте 2018: Mercedes G-Class

«Кирпич» нового поколения появится на нашем рынке будущим летом.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.


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