Cнегопад в Испании заблокировал тысячи людей в автомобилях

Сильный снег в ночь на 7 января привел к блокированию тысяч водителей в своих машинах.

Об этом сообщает El Pais .

Спасатели всю ночь работали над помощью тысячам водителей, застрявших на дорогах в регионе Кастилия и Леон.

Проблема усугубилась тем, что испанцы массово возвращались домой с празднования Крещения. К спасательной операции привлекли Гражданскую гвардию и 150 военных. Члены Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и продукты с высоким уровнем энергии.

Несмотря на то, что проблема была устранена, Гражданская гвардия призвала граждан тщательно спланировать свои путешествия и быть в курсе последних прогнозов.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за снегопада заблокировано движение транспорта на автомагистралях. Из-за ухудшения погодных условий 10 человек погибли, свыше 100 пострадали.