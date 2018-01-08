Cнегопад в Испании заблокировал тысячи людей в автомобилях
Сильный снег в ночь на 7 января привел к блокированию тысяч водителей в своих машинах.
Об этом сообщает
Спасатели всю ночь работали над помощью тысячам водителей, застрявших на дорогах в регионе Кастилия и Леон.
Проблема усугубилась тем, что испанцы массово возвращались домой с празднования Крещения. К спасательной операции привлекли Гражданскую гвардию и 150 военных. Члены Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и продукты с высоким уровнем энергии.
Несмотря на то, что проблема была устранена, Гражданская гвардия призвала граждан тщательно спланировать свои путешествия и быть в курсе последних прогнозов.
Ранее сообщалось, что в Китае из-за снегопада заблокировано движение транспорта на автомагистралях. Из-за ухудшения погодных условий 10 человек погибли, свыше 100 пострадали.
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08.01.2018 03:24