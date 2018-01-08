Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)
7 января на проспекте Промышленном в Кропивницком (Кировоградская область) произошло ДТП с участием грузовика и тепловоза.
Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.
"Водитель, управляя машиной MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, а не убедился в том, что приближается поезд, продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомативу, тепловозу и совершил с ним столкновение", - сообщили в пресс-службе.
В результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На нарушителя патрульные составили протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.
Напомним, в январе 2018 года смертельное ДТП произошло в поселке Конча-Заспа под Киевом. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая, которая переходила проезжую часть на регулируемом переходе, скончалась на месте происшествия. Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся.
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