Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)

7 января на проспекте Промышленном в Кропивницком (Кировоградская область) произошло ДТП с участием грузовика и тепловоза.

Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

"Водитель, управляя машиной MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, а не убедился в том, что приближается поезд, продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомативу, тепловозу и совершил с ним столкновение", - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На нарушителя патрульные составили протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.