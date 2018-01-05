В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей

В подконтрольной боевикам так называемой "ДНР" Макеевке Донецкой обл. 1 января пьяный водитель автомобиля на роSSийских номерах выехал на тротуар и сбил четырех человек. У него потом обнаружили две боевые гранаты и камуфляжную куртку.

Об этом сообщает 112 Украина .

Инцидент произошел в районе авторынка. Отметим, что у автомобиля "ВАЗ-2115" номера Краснодарского края РФ .

Документов у водителя при себе не обнаружено.

Напомним, в 2017 году масштабное ДТП произошло в Луцке на ул.Гнидавський, где маршрутка врезалась в столб. Сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.По информации правоохранителей, в результате столкновения автобуса пострадали 10 человек.