В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
В подконтрольной боевикам так называемой "ДНР" Макеевке Донецкой обл. 1 января пьяный водитель автомобиля на роSSийских номерах выехал на тротуар и сбил четырех человек. У него потом обнаружили две боевые гранаты и камуфляжную куртку.
Об этом сообщает
Инцидент произошел в районе авторынка. Отметим, что у автомобиля "ВАЗ-2115" номера Краснодарского края РФ.
Документов у водителя при себе не обнаружено.
Напомним, в 2017 году масштабное ДТП произошло в Луцке на ул.Гнидавський, где маршрутка врезалась в столб. Сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.По информации правоохранителей, в результате столкновения автобуса пострадали 10 человек.
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05.01.2018 11:27