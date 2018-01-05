Продажи электрокаров в Украине за год увеличились в 2,3 раза

В основном покупают б/у Nissan Leaf.

Продажи электрокаров в Украине за год увеличились в 2,3 раза
Фото: auto.bigmir.net

В 2017 году украинцы приобрели 2697 легковых электромобилей, или в 2,3 раза больше, чем в 2016 году, сообщила ассоциация "Укравтопром".

85% электрокаров - это техника, ранее бывшая в эксплуатации. В 2016 году на первичном рынке расклад сил между новыми и б/у электромобилями был 49% на 51% соответственно.

82% электрокаров - это Nissan Leaf. В 2017 году было продано 2219 автомобилей этой модели. На второе место поднялся BMW i3 с показателем 107 автомобилей, на третьем месте - Tesla Model S с показателем 73 авто, на четвертом - электрическая версия Ford Focus (59 штук), на пятом - Fiat 500Е (39 машин).

Напомним, что общий первичный рынок автомобилей в Украине превысил в прошлом году 82 тысячи единиц.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
Киевский фуникулер закроют на полгодаКиевский фуникулер закроют на полгода
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
В Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляскойВ Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляской
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине
Автопродажи в Украине в 2017 году увеличились на 25%Автопродажи в Украине в 2017 году увеличились на 25%
С 1 января в Украине действуют льготы на электрокары: цены должны снизиться на 10-20%
В Украине появился Дорожный фондВ Украине появился Дорожный фонд
В Украине изменен скоростной режим на городских дорогахВ Украине изменен скоростной режим на городских дорогах
Омелян рассказал о перспективах производства электрокаров в УкраинеОмелян рассказал о перспективах производства электрокаров в Украине
Из-за непогоды 1,3 тыс. ДТП произошло в Украине за суткиИз-за непогоды 1,3 тыс. ДТП произошло в Украине за сутки
Из-за непогоды некоторые столичные службы такси подняли цены в два раза – экспертИз-за непогоды некоторые столичные службы такси подняли цены в два раза – эксперт
За 11 месяцев 2017 года в Украине произошло 146 тысяч ДТП — полицияЗа 11 месяцев 2017 года в Украине произошло 146 тысяч ДТП — полиция
ГФС рассчитала, как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)ГФС рассчитала, как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости