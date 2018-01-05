Продажи электрокаров в Украине за год увеличились в 2,3 раза

В основном покупают б/у Nissan Leaf.

Фото: auto.bigmir.net

В 2017 году украинцы приобрели 2697 легковых электромобилей, или в 2,3 раза больше, чем в 2016 году, сообщила ассоциация "Укравтопром".

85% электрокаров - это техника, ранее бывшая в эксплуатации. В 2016 году на первичном рынке расклад сил между новыми и б/у электромобилями был 49% на 51% соответственно.

82% электрокаров - это Nissan Leaf. В 2017 году было продано 2219 автомобилей этой модели. На второе место поднялся BMW i3 с показателем 107 автомобилей, на третьем месте - Tesla Model S с показателем 73 авто, на четвертом - электрическая версия Ford Focus (59 штук), на пятом - Fiat 500Е (39 машин).

Напомним, что общий первичный рынок автомобилей в Украине превысил в прошлом году 82 тысячи единиц.