На Закарпатье сотни людей вышли на митинг из-за плохих дорог

В Закарпатской области ужасное состояние дорог села Сасово вынудило местных жителей выйти на акцию протеста с требованием к местным властям и дорожным организациям решить этот вопрос.

Об этом сообщает Мукачево.net .

Как отмечается, около 250 человек перекрыли участок дороги в Сасово, в связи с чем на подъезде к селу образовались заторы.

Напомним, ранее ранее украинцев предупредили об аварийном состоянии автомобильной дороги «Мариуполь-Запорожье» на отрезке от Бердянска до Запорожья.