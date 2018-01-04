На Закарпатье сотни людей вышли на митинг из-за плохих дорог
В Закарпатской области ужасное состояние дорог села Сасово вынудило местных жителей выйти на акцию протеста с требованием к местным властям и дорожным организациям решить этот вопрос.
Об этом сообщает
Как отмечается, около 250 человек перекрыли участок дороги в Сасово, в связи с чем на подъезде к селу образовались заторы.
Напомним, ранее ранее украинцев предупредили об аварийном состоянии автомобильной дороги «Мариуполь-Запорожье» на отрезке от Бердянска до Запорожья.
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