Рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы

"Самолет вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов".

Фото: petmania.ie

Рейсы авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаружат на борту самолета крысу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс пришлось отменить.

"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", - рассказал представитель авиакомпании.

По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения.

Пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы в Портленд.