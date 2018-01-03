Рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы
"Самолет вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов".
Рейсы авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаружат на борту самолета крысу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.
Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс пришлось отменить.
"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", - рассказал представитель авиакомпании.
По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения.
Пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы в Портленд.
Напомним, ранее рейс из Киева в Анкару задержали на два часа из-за лишнего кота.
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Транспорт
03.01.2018 11:45