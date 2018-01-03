КГГА и патрульная полиция стали сотрудничать с навигатором Waze. Данные о перекрытии дорог внесет сама полиция

Горадминистрация и Управление патрульной полиции Киева «начали глобальную партнерскую программу» с навигационным сервисом Waze, который принадлежит Google . Как утверждает руководитель направления Kyiv Smart City Юрий Назаров, это позволит более эффективно управлять городским трафиком, улучшит безопасность на дорогах столицы с привлечением коммунальных, аварийных служб и полиции. , пишут AIN.UA

«Уже сегодня осуществляется взаимный обмен информацией для оптимизации дорожной ситуации в городе, актуализации изменений в схеме движения с целью эффективного реагирования служб на разные проблемы. В том числе, карту перекрытий дорог в Киеве будут обновлять непосредственно сотрудники Патрульной полиции», — написал Назаров на своей странице в Facebook.

Навигационный сервис Waze отличается от конкурентов наличием социальной составляющей. «Вейзеры» могут отмечать на дорогах камеры контроля скорости, аварии, ямы, ремонты и другие ограничения движения. Водители могут общаться между собой и просить помощи у других пользователей или служб, в том числе для тех, кто застрял в снежных заносах.

Ранее схожие функции выполняли сервисы роSSийского «Яндекса» — «Карты» и «Навигатор». Так во время рекордных снегопадов в марте 2013 года на «Яндекс.Картах» создали группу волонтеров Киева , которые вытаскивали авто из снега. В апреле 2016 года «Укравтодор» начал отмечать на «Картах» дорожные работы и перекрытия.