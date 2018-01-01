В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)

Небольшой самолет разбился в Коста-Рике, в результате чего погибли все 12 человек, находившиеся на его борту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По существующей информации, катастрофа произошла в провинции Гуанакасте на западе страны. Самолет упал на территории лесного массива и загорелся. Жертвами стали 10 пассажиров (все - граждане США) и два местных пилота.

Информацию о 12 погибших подтвердили в Красном кресте.

Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.

Напомним, ранее сообщалось, в аэропорту Бартау в американском штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет, пять человек погибли.