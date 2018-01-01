В Киевской области перевернулся автобус из Беларуси

Он перевозил группу белорусов в аквапарк Dream Town.

В Киевской области перевернулся автобус из Беларуси

В ночь на 31 декабря в Иванковском районе Киевской области перевернулся пассажирский автобус "Сетра" из белорусского Мозыря.

Пассажиры после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой, госпитализация не понадобилась, сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на белорусскую ГАИ. Там отдельно подчеркнули, что информация о том, что автобус перевозил детей из Мозыря, недостоверна.

В то же время на форуме Onliner.by написали, что причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем. Мозырянин, владеющий информацией, рассказал следующее: "Автобус был от компании «Мига Энтерпрайз». Он перевозил группу (в том числе детей) в аквапарк Dream Town (Киев). По дороге назад не доезжая границы водитель уснул за рулем. Он был один".

"Все произошло примерно в 1:10. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель в рейс был отправлен один... Без сна почти 20 часов. Результат виден. Через минут 30-40 прибыла машина МЧС Украины. Людей временно разместили в клубе ближайшей деревни. Предоставили горячий чай и бутерброды, выдали одеяла. В 5 утра за нами приехал автобус. После пересечения белоруской границы и у этого автобуса произошла поломка… В город людей доставили в начале одиннадцатого", - рассказал он.

В турагентстве "Мига Энтерпрайз" подтвердили, что перевернувшийся автобус совершал рейс от агентства, но отказались от комментариев, отметив, что все пассажиры живы и здоровы.


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