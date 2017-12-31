В Киеве погоня за Мерседесом закончилась ДТП с 6 авто
За рулем Мерседеса был водитель, который сдался полиции подозрительным, поскольку заглядывал в чужие авто в строительных рукавицах.
В Киеве в ночь на 31 декабря преследования Мерседеса закончилось повреждением шести автомобилей, сообщает на странице в Фейсбук Киев оперативный.
Во время патрулирования, на парковке супермаркета "Сильпо", который находится на Княжем Затоне, правоохранители заметили подозрительного мужчину. Он заглядывал в припаркованные автомобили, был в капюшоне и строительных рукавицах. Только мужчина увидел полицейских - быстро побежал к авто Мерседес и начал на нем убегать.
Началось преследование, которое завершилось аварией возле ТЦ Silver Breeze. Водитель Мерседеса въехал в пять припаркованных автомобилей и в Таврию, которая ехала впереди.
Никто из участников ДТП не получил травм. О личности беглеца не сообщается.
Напомним, ранее бетономешалка задавила женщину в Киеве.
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31.12.2017 00:23