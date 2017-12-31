В Киеве погоня за Мерседесом закончилась ДТП с 6 авто

За рулем Мерседеса был водитель, который сдался полиции подозрительным, поскольку заглядывал в чужие авто в строительных рукавицах.

В Киеве в ночь на 31 декабря преследования Мерседеса закончилось повреждением шести автомобилей, сообщает на странице в Фейсбук Киев оперативный.

Во время патрулирования, на парковке супермаркета "Сильпо", который находится на Княжем Затоне, правоохранители заметили подозрительного мужчину. Он заглядывал в припаркованные автомобили, был в капюшоне и строительных рукавицах. Только мужчина увидел полицейских - быстро побежал к авто Мерседес и начал на нем убегать.

Началось преследование, которое завершилось аварией возле ТЦ Silver Breeze. Водитель Мерседеса въехал в пять припаркованных автомобилей и в Таврию, которая ехала впереди.

Никто из участников ДТП не получил травм. О личности беглеца не сообщается.

Напомним, ранее бетономешалка задавила женщину в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
Выпущена первая в мире печатная автобусная остановкаВыпущена первая в мире печатная автобусная остановка
Девушки декабрьских автошоу в Болонье и ЭссенеДевушки декабрьских автошоу в Болонье и Эссене
По всей Великобритании в новогоднюю ночь введут «пьяные автобусы»По всей Великобритании в новогоднюю ночь введут «пьяные автобусы»
Пограничники выделили дополнительные полосы для авто из-за ажиотажа на границеПограничники выделили дополнительные полосы для авто из-за ажиотажа на границе
Микроавтобусы и шаттлы – авто будущего?Микроавтобусы и шаттлы – авто будущего?
В Киеве у «героя парковки» забрали Bentley В Киеве у «героя парковки» забрали Bentley
У водителей появилась надежда легализовать авто на иностранных номерах со стандартом Евро-3У водителей появилась надежда легализовать авто на иностранных номерах со стандартом Евро-3
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
В Киеве водитель микроавтобуса прямо на дороге побил сотрудника почты В Киеве водитель микроавтобуса прямо на дороге побил сотрудника почты
В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости