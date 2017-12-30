Самолет Wizz Air не долетел до Греции из-за удара молнии
Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии.
Об этом сообщает
"Из-за удара молнии по самолету, рейс Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавала, был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавала обеспечит авиакомпания", - говорится в заявлении аэропорт Кутаиси.
На данном этапе проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания.
Исходя из выше приведенных обстоятельств, если борт выполнит полет, с Кутаисского международного аэропорта, с опозданием будут осуществлены намеченные на сегодня, 30 декабря рейсы.
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Транспорт
30.12.2017 15:52