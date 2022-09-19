Авіакомпанія Wizz Air надала українцям додаткові безкоштовні квитки

Лоукостер Wizz Air з початку війни надає безкоштовні квитки українцям на перельоти Європою. Лише у серпні компанія виділила 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. Скористатися ними пасажири можуть до 8 грудня.

Так, на сьогоднішній день залишилися місця лише на непопулярних напрямках. Проте, українці ще мають можливість скористатися безкоштовним перельотом між країнами західної та центральної Європи, а також є ще квитки на літаки Wizz Air, що прямують з Великої Британії.

Пропозиція від Wizz Air діє на рейси, які курсують з 15 вересня до 8 грудня 2022 року. Усього доступно 800 маршрутів. Пасажири при перельоті можуть мати лише одну ручну поклажу розміром 40х30х20 сантиметрів. Додатковий багаж необхідно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.

Щоб забронювати безкоштовний квиток, потрібно ввести при бронюванні номер українського паспорта. В аеропорту потрібно буде мати і закордонний паспорт. Забронювати квиток можна як у мобільному додатку Wizz Air, так і на сайті wizzair.com.

Відомо, що у серпні угорський лоукостер Wizz Air припинив продаж квитків на рейси Москва — Дубай, після того, як компанію почали бойкотувати за підтримку країни- терориста. Інші авіакомпанії продовжують возити росіян до ОАЕ. Об'єднані Арабські Емірати не приєднувалися до санкцій проти РФ і займають нейтральну позицію щодо війни в Україні.

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