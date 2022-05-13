Wizz Air предоставит 10 тысяч бесплатных билетов украинцам, направляющимся в Британию

Авиакомпания Wizz Air выделила для украинских переселенцев, направляющихся в Лондон, 10 тысяч бесплатных билетов. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на прес-сслужбу Фонда Стива Моргана, в кооперации с которым была запущена инициатива.

Wizz Air предоставит 10 тысяч бесплатных билетов украинцам, направляющимся в Британию
Фото: avianews.com

Также инициативу поддержали организации Choose Love, The Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Что она предполагает

Украинцы смогут бесплатно путешествовать из таких стран как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, в рамках британской правительственной визовой схемы «Дом для Украины». В рамках этой программы Соединенное Королевство уже выдало украинцам более 95 тысяч виз и более 37 тысяч уже прибыли в Британию.

Совместная инициатива продлится с 14 мая по 15 июня 2022 года. Заказать бесплатный билет можно по ссылке: https://wizzair.com/#/rescue .

Чтобы получить бесплатные билеты, пассажиры должны во время бронирования ввести номер своего загранпаспорта, а также предъявить свой украинский паспорт и необходимые визовые/проездные документы при регистрации.

Помощь Великобритании

Как писал Минфин, с 14 марта правительство Великобритании начало выплачивать 350 фунтов стерлингов в месяц своим гражданам, которые принимают украинских беженцев.

Также Великобритания упразднила все пошлины и ограничения на украинский экспорт, которые охватывались соглашением о свободной торговле. Прежде всего, речь идет об аграрной и промышленной продукции.

Кроме того, Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые РоSSия может использовать в военных целях. Среди таких товаров — оборудование для перехвата и мониторинга.

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