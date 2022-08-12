WizzAir роздасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків

Бронювання квитків стартувало з 11 серпня.

WizzAir роздасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків
Пропозиція дійсна до 8 грудня та поки будуть в наявності квитки

Українці зможуть безкоштовно літати з країн континентальної Європи, Великої Британії та Грузії на рейсах авіакомпанії WizzAir. Авіаперевізник запропонував 100 тисяч безкоштовних квитків, доступних на 800 маршрутах.

Згідно з оголошенням на сайті авіаперевізника, забронювати квитки можна з 11 серпня 2022 р. по 8 грудня 2022 р. А самі безкоштовні рейси доступні з 15 вересня.

Зазначається, що скористатися пропозицією зможуть українці, які мають закордонний паспорт. Також зазначається, що безкоштовні квитки доступні для українців, які не мають статусу біженця. Пасажир може взяти безкоштовно 1 ручну поклажу (40x30x20 см), решта багажу оплачується згідно з діючими тарифами.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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