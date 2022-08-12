2022-08-12
WizzAir роздасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків
Бронювання квитків стартувало з 11 серпня.
Пропозиція дійсна до 8 грудня та поки будуть в наявності квитки
Українці зможуть безкоштовно літати з країн континентальної Європи, Великої Британії та Грузії на рейсах авіакомпанії WizzAir. Авіаперевізник запропонував 100 тисяч безкоштовних квитків, доступних на 800 маршрутах.
Згідно з оголошенням на
Зазначається, що скористатися пропозицією зможуть українці, які мають закордонний паспорт. Також зазначається, що безкоштовні квитки доступні для українців, які не мають статусу біженця. Пасажир може взяти безкоштовно 1 ручну поклажу (40x30x20 см), решта багажу оплачується згідно з діючими тарифами.
Оксана Лебедина, ZN.ua