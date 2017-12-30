Микроавтобусы и шаттлы – авто будущего?

Недавно подразделение Volkswagen (VW) под названием Moia представило новый концепт-кар в Берлине – шестиместный электрофургон Moia EV. Он не имеет ничего общего с привычными электрокарами и предназначается для использования Uber и Lyft. Самое примечательное, что Moia – не единственная компания, которая рассматривает большие авто, как будущее автопрома, пишут AIN.UA .

В течение последних нескольких лет мировые автопроизводители активно переключаются на минивэны, микроавтобусы и шаттлы, управляемые как людьми, так и автопилотами. Все дело в том, что именно такие модели машин удовлетворяют изменяющиеся потребительские запросы. А привычные четырехдверные авто постепенно уходят в прошлое.

По словам Майкла Рамсей, аналитика Gartner, для тех, кто верит в будущее беспилотных авто, машины вроде Moia EV – это что-то вроде суперкара, производство которого должны развивать Volkswagen и другие игроки рынка. В будущем такой транспорт может стать лучшими и более эффективными перевозчиками, чем привычные автобусы.

VW планирует начать производство Moia EV уже в следующем году. Кроме того, в планах компании – создать автопарк электрофургонов в Гамбурге. Глобальная цель, по словам CEO Moia Оле Хармса – уменьшить количество машин до миллиона в крупных городах Европы и США до 2025 года.

Другие компании тоже работают над производством собственных шаттлов и минивэнов. Так, Ford запустил в Сан-Франциско сервис перевозок Chariot. GM и его подразделение Cruise Automation предоставляют услуги такси с автопарком, состоящим из электрокаров Chevy Bolts. А Waymo , подразделение беспилотных авто компании Alphabet, разработало полностью беспилотные микроавтобусы Chrysler Pacifica.

Waymo

В то же время, активно развивают перевозки на инновационных микроавтобусах и малые компании. Существует предположение, что общество, скорее всего, начнет активно осваивать беспилотные авто, пользуясь не продуктами гигантов вроде Google или Uber, а мелких разработчиков и производителей шаттлов, которые уже работают в ряде городов США . Такие авто, созданные стартапами Local Motors, May Mobility и Navya, уже давно стали неотъемлемым атрибутом туристических поездок по Лас-Вегасу, Денверу и Вашингтону.

Navya

Тот факт, что мировые компании чаще обращают внимание на крупные авто, в последнее время становится все более заметен. Так, в Женеве VW показал занимательный беспилотный микроавтобус Sedric. В нем нет педалей или руля, все управление происходит с помощью нажатия кнопок. Внешне Sedric совсем не похож на авто. Он напоминает скорее лаунж, чем шестиместный шаттл.

Внимание к шаттлам и микроавтобуса, по словам Сэма Абуэлсамида, обусловлено тем, что такие модели способны легко переоборудоваться для перевозки грузов и людей. Если они станут еще и беспилотными, это сможет значительно расширить области применения такого транспорта.

Популярность авто с большим количеством пассажиров обусловлена и ростом востребованности Uber и Lyft. Согласно недавнему опросу, около 21% взрослого населения Штатов пользовались услугами сервисов поиска попутчиков, которым, в свою очередь, очень выгодны шаттлы и микроавтобусы. Они, во-первых, позволяют сокращать стоимость поездки за счет количества пассажиров, а, во-вторых, производятся с использованием новейших технологий. Кроме того, минивэны выгодны и для больших городов, власти которых стремятся уменьшить количество транспорта на дорогах.

А что же будет со старыми-добрыми седанами? Кажется, они все-таки вымрут. По данным исследований, рост популярности услуг поиска попутчиков может сократить количество авто в частном использовании на половину к 2025 году. Компания KPMG считает , что продажи седанов в США стремительно упадут с 5,4 млн единиц до 2,1 млн. Это, в свою очередь, может стать причиной роста продаж пикапов и внедорожников.

Одним словом, многие технологические и автомобильные компании уверены, что беспилотные микроавтобусы и шаттлы – будущее общественного транспорта. Но по эффективности они значительно уступают городским автобусам и метрополитену. С другой стороны, общественный транспорт теряет свою привлекательность, что заставляет людей пересаживаться на такси или искать попутчиков. Это может стать тем самым условием, при котором крупные авто завоюют лидерство, а технологии изменят привычное представление о транспорте.