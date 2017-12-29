Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Более полугода в Одесском порту простаивают 40 карет скорой помощи благотворительной помощи из Китая.
Как сообщает сайт города Одессы
«В одесском порту торчит более 40 китайских машин «скорой помощи», которые правительство КНР передало в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Машины полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и всем необходимым для оказания помощи оборудованием.
Машины новые, исправные, но застряли в Одессе потому (формально), потому что не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, так как подписала договор о Евроассоциации. Все знают, что украинская таможня - кристально честная и никогда, ни за что не пропускает в страну запрещенных товаров. Так и тут. В общем, таможенники дружно завернули бесплатную помощь от другого государства со стандартом Евро-4», - пишет издание.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о повышении доступности и качества медобслуживания в сельской местности.
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