Порошенко: ремонт дороги Одесса - Рени планируют завершить до конца 2018 года

Президент проинспектировал ход работ.

Порошенко: ремонт дороги Одесса - Рени планируют завершить до конца 2018 года
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко прогнозирует, что ремонт дороги общего пользования государственного значения М-15 Одесса - Рени будет завершен до конца 2018 года.

Об этом сообщила его пресс-служба.

В четверг, 28 декабря, в рамках рабочей поездки в Одесскую область глава государства осмотрел отремонтированный участок протяженностью 41 км.

Дорога характеризуется высокой интенсивностью движения - около 22 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость ремонтных работ составила 465,8 млн грн. Из них из государственного бюджета – 1,2 млн грн, средства от "таможенного эксперимента" - 464,6 млн грн. Работы продолжались с июля по декабрь 2017 года.

Порошенко отметил, что таможенный эксперимент в этом году был намного более эффективным, чем в предыдущем. В 2016 году в Одесской области перевыполнение составило только 86 млн грн. "На 86 млн дорогу не отремонтируешь. Это значит, что неэффективно работала таможня. Был «зеленый свет» тем, кто в обход таможни завозил грузы. А в этом году сравните - 86 млн и почти 2 млрд. И эти два миллиарда пошли на строительство дорог и позволили здесь, в Маяках, капитально отремонтировать дорогу. А дорога - это жизнь", - сказал президент.

Общая протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест) составляет 289,4 км. М-15 проходит по территории девяти районов Одесской области, по территории Молдовы и соединяет города Одесса, Беляевка, Белгород-Днестровский, Сарата, Татарбунары, Арциз, Тарутино, Килия, Измаил, Болград, Рени, природный заповедник Вилково.

Дорога была построена в 40-50-х годах прошлого века.


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