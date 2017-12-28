В Италии перевернулся автобус: 15 пострадавших
На юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус.
В результате ДТП пострадали не менее 15 человек, сообщает агентство
Две женщины получили серьезные ранения. Сейчас их жизнь вне опасности.
Всего в салоне автобуса ехали 45 пассажиров. Он следовал по шоссе A2 из города Урбино в области Марке в сицилийский город Катания.
Пострадавших в ДТП направили в больницы города Реджо-ди-Калабрия.
Как сообщалось, накануне в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек. ДТП произошло на 12-м километре дороги Мытныця-Фастов.
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