В Италии перевернулся автобус: 15 пострадавших

В Италии перевернулся автобус: 15 пострадавших

На юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус.

В результате ДТП пострадали не менее 15 человек, сообщает агентство АНСА.

Две женщины получили серьезные ранения. Сейчас их жизнь вне опасности.

Всего в салоне автобуса ехали 45 пассажиров. Он следовал по шоссе A2 из города Урбино в области Марке в сицилийский город Катания.

Пострадавших в ДТП направили в больницы города Реджо-ди-Калабрия.

Как сообщалось, накануне в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек. ДТП произошло на 12-м километре дороги Мытныця-Фастов.




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