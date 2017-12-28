НГУ и Минобороны досрочно получили очередную партию бронемашин "Варта"

Техника отправится в зону боевых действий.

Сегодня, 28 декабря, очередная партия бронемашин "Варта" с усиленной противоминной защитой передается в распоряжение Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил директор конструкторско-производственного предприятия "Українська бронетехніка" Александр Кузьма, пишет Цензор.НЕТ.

Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua

"Сегодня мы сдаем очередную партию для Нацгвардии и Министерства обороны Украины вовремя и в срок. Эти автомобили отправляются сразу в зону боевых действий. Предыдущая партия автомобилей уже более полугода эксплуатируется успешно. У многих автомобилей уже пробег от 15 до 30 тысяч километров. Для броневика это очень хороший пробег. Каждый автомобиль проходит заводские испытания минимум 150 километров по бездорожью и 500 километров по шоссе", - заявил директор предприятия.

"Варта" - бронемашина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (mine resistant ambush protected - ред.). Этот автомобиль способен защитить экипаж при подрыве на мине 6 кг (в тротилловом эквиваленте) как под колесом, так и под днищем", - отмечает директор предприятия "Українська бронетехніка".

"В нашей компании много сотрудников, прошедших службу в зоне боевых действий. Поэтому их главная цель сделать качественный продукт для военных, которые нас защищают. Наше предприятие усилило технологический процесс, благодаря чему можем сдавать автомобили намного раньше", - отметил Кузьма.

По словам директора предприятия, "Українська бронетехніка" сделала все возможное, чтобы досрочно сдать первую партию автомобилей "Варта" для Минобороны на полгода раньше.

"Если сравнивать эти автомобили по качеству и цене с иностранными производителями, то по качеству "Варта" значительно лучше. Это объясняется также повышенными требованиями наших военных в зоне АТО. На каждом этапе мы этот автомобиль совместно (с военными, - ред.) разрабатывали и модернизировали. И сейчас, можно сказать, что аналогов такого автомобиля нет. Если сравнивать по цене, то "Варта" минимум в два раза дешевле, чем иностранные образцы", - отметил Кузьма.

Директор предприятия напомнил, что "Українська бронетехніка" совместно с Нацгвардией разработала новый вид бронеавтомобиля "Варта-Новатор", который будет использоваться для спецподразделений Нацгвардии. На прошлой неделе он успешно прошел демонстрационные испытания.