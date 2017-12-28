На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)

На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)

Утром 28 декабря в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова у маршрутки №445 сломалась система управления дверями. 

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA с места событий.

Утром 28 декабря, в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова, у маршрутки №445 сломалась система  управления дверями. В результате передняя дверь закрылась, а задняя - "замерла" в открытом виде. 

Водитель сказал пассажирам, что дверь не закрывается, но никто не выявил желания покидать транспортное средство. Водитель предложил вариант - поехать медленно, но с открытой задней дверью. 

В таком виде маршрутка №445, полностью забитая людьми. доехала до конечной остановки - станции метро "Позняки".  В салоне были и дети. Никто не пострадал. К слову, инцидентом никто не возмущался, люди спешили в метро. 

Напомним, в октябре в Киеве двери одного из маршрутных такси закрепили скотчем, чтоб не развалились. В четверг, 12 октября, с утра на маршрут вышло транспортное средство, передние двери которого могли развалиться, поэтому, чтобы предотвратить развал, их замотали скотчем.

В июле 2017 года на Борщаговке в Киеве у маршрутки отлетело колесо. На пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры у маршрутки отлетело колесо. Фотографию ДТП опубликовали очевидцы в чате.




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