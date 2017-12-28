В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)

В среду, 27 декабря, в Исландии туристический автобус с 50 туристами из Китая попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Reuters .

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел в 250 км к востоку от столицы страны Рейкьявика. Автобус столкнулся с автомобилем, в котором находились туристы из Литвы, соскользнул с дороги и перевернулся.

В результате аварии один турист погиб на месте, еще 12 человек получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу на вертолете.

Пассажиры автомобиля не пострадали.

Согласно информации Исландского совета по туризму, за последние шесть месяцев в Исландии побывало около 47,5 тысяч китайцев, что составляет 3,6 процента от общего числа посетителей за этот период.