В Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, есть жертвы

Напомним, в субботу, 23 декабря, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, сообщают словацкие СМИ. Так, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis. В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.
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