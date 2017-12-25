В Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, есть жертвы

В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в группу людей, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали. В результате ДТП 5 человек погибли.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.

Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о 4 погибших. pic.twitter.com/kViTW7i0ee — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.