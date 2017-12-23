Приказ вступит в силу с 1 января.

С 1 января 2018 жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на роSSийские, будут штрафовать. Об этом заявил начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД) Анатолий Борисенко, пишет Украинская правда со ссылкой на роSSийские СМИ .

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по поручению или купленные в кредит или лизинг, отметил Борисенко.

"К 1 января 2018 - крайний срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства, мало времени для решения этого вопроса", - отметил Борисенко.

Он не уточнил может ли этот срок быть продлен. Также не сообщается сумма штрафа.

Напомним, ранее крымский завод шампанских вин "Новый мир" приобрел друг Путина.