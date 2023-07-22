Український голкіпер "Шахтаря" більше не є пріоритетом для "Інтера" – ЗМІ

Воротар може залишитися у "Шахтарі".

Голкіпер "Шахтаря " Анатолій Трубін більше не є першим номером у списку бажаних "Інтером" воротарів, повідомляє Inter-News.it з посиланням на Sky Sport Italia, інформує ZN.ua.

Український голкіпер
© ФК Шахтер

За інформацією джерела, 21-річний українець завжди був пріоритетною трансферною метою міланців, а другим у списку йшов Ян Зоммер із "Баварії", але зараз усе змінилося.

Запити "Шахтаря" зросли після початкових 10 мільйонів євро, тому саме Зоммер наразі є пріоритетною метою для фіналіста ЛЧ.

Минулого сезону Трубін провів за "Шахтар" 38 матчів і пропустив 40 голів. Разом із молодіжною збірною України голкіпер дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023.

Зазначимо, що Трубін є найдорожчим футболістом УПЛ. Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро. Контракт Трубіна з Шахтарем спливає наступного літа.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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