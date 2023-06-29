"Арсенал" оголосив про підписання футболіста "Челсі"

Німець змінив один лондонський клуб на інший.

Лондонський "Арсенал" офіційно оголосив про підписання контракту із Каєм Хаверцем, інформує ZN.ua .

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Контракт із півзахисником укладено до літа 2028 року. За інформацією британських ЗМІ, "Арсенал" заплатив "Челсі" за перехід німецького футболіста 75 млн. євро (з урахуванням бонусів). У новій команді Хаверц виступатиме під 29-м номером.

"Приєднатися до такого клубу і стати частиною сім'ї "Арсеналу" — це дуже хвилюючий момент для мене. Цей клуб має таку велику історію, і я сподіваюся, що ми зможемо багато чого досягти. Моя мета — вигравати трофеї, і я збираюся зробити все, щоб домогтися цього заради вболівальників і всіх у клубі, з нетерпінням чекаю на зустріч з гравцями та співробітниками клубу", — цитує Хаверца прес-служба "Арсеналу".

Нагадаємо, Хаверц перейшов до "Челсі" влітку 2022 року з леверкузенського "Байєра".

У 139 матчах за команду на його рахунку 32 голи та 15 результативних передач. З "Челсі" німець виграв виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Зазначимо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 проти "Манчестер Сіті" на рахунку Хаверца єдиний та переможний гол у поєдинку.