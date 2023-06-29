"Арсенал" оголосив про підписання футболіста "Челсі"
Німець змінив один лондонський клуб на інший.
Лондонський "Арсенал" офіційно оголосив про підписання контракту із Каєм Хаверцем, інформує
Контракт із півзахисником укладено до літа 2028 року. За інформацією британських ЗМІ, "Арсенал" заплатив "Челсі" за перехід німецького футболіста 75 млн. євро (з урахуванням бонусів). У новій команді Хаверц виступатиме під 29-м номером.
"Приєднатися до такого клубу і стати частиною сім'ї "Арсеналу" — це дуже хвилюючий момент для мене. Цей клуб має таку велику історію, і я сподіваюся, що ми зможемо багато чого досягти. Моя мета — вигравати трофеї, і я збираюся зробити все, щоб домогтися цього заради вболівальників і всіх у клубі, з нетерпінням чекаю на зустріч з гравцями та співробітниками клубу", — цитує Хаверца прес-служба "Арсеналу".
Нагадаємо, Хаверц перейшов до "Челсі" влітку 2022 року з леверкузенського "Байєра".
У 139 матчах за команду на його рахунку 32 голи та 15 результативних передач. З "Челсі" німець виграв виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.
Зазначимо, що у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 проти "Манчестер Сіті" на рахунку Хаверца єдиний та переможний гол у поєдинку.