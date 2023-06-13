"Палатимете в пеклі": клуб УПЛ "Кривбас" відреагував на ракетну атаку РФ по Кривому Рогу

У клубі поцікавилися сном Міжнародного олімпійського комітету та ФІФА.

Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" прокоментував ракетний удар Росії по Кривому Рогу, внаслідок якої було зруйновано багатоквартирний будинок, інформує ZN.ua .

"13/06/2023. Сьогодні рідний Кривий Ріг палав так, як ви палатимете в пеклі, прокляті російські ублюдки. Гей, МОК і ФІФА, а як вам спиться?", - підписав клуб фото зруйнованого будинку.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, де потрапили у цивільні об'єкти, у тому числі й у п'ятиповерховий житловий будинок. Вже відомо про шістьох загиблих.