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2023-06-13
"Палатимете в пеклі": клуб УПЛ "Кривбас" відреагував на ракетну атаку РФ по Кривому Рогу
У клубі поцікавилися сном Міжнародного олімпійського комітету та ФІФА.
Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" прокоментував ракетний удар Росії по Кривому Рогу, внаслідок якої було зруйновано багатоквартирний будинок, інформує
"13/06/2023. Сьогодні рідний Кривий Ріг палав так, як ви палатимете в пеклі, прокляті російські ублюдки. Гей, МОК і ФІФА, а як вам спиться?", -
Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, де потрапили у цивільні об'єкти, у тому числі й у п'ятиповерховий житловий будинок. Вже відомо про шістьох загиблих.
Данило Слесь, ZN.ua